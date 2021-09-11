Человека с диагнозом "свиной грипп" госпитализировали во Франции

В отделении Агентства здравоохранения Франции сообщили, что 10 сентября в больницу был доставлен пациент, у которого диагностировали свиной грипп, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Вирус А(H1N2)v подтвердили сотрудники парижского Пастеровского института. Состояние здоровья госпитализированного не является тяжелым.

В настоящее время у госпитализированного не подтверждено возникновение заболевания от контакта с живыми свиньями, имевшим место за неделю до появления симптомов, — отметили в агентстве.

Отмечается, что никто из близко контактировавших с этим человеком не заболел. Кроме того, в ведомстве рекомендовали врачам обращать особое внимание на людей с острыми респираторными заболеваниями, сопровождающимися кашлем, высокой температурой и головными болями.

Власти поручили Национальному агентству санитарной безопасности (Anses) Франции провести эпидемиологическую проверку в свиноводческом хозяйстве, которое могло быть источником заражения.