Костанайский суд оправдал экс-чиновника, обвиняемого в сокрытии падежа на птицефабрике

Костанайский областной суд оправдал бывшего руководителя территориальной инспекции ветеринарного контроля Уразбека Батырбекова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Уразбека Батырбекова обвиняли в сокрытии падежа на аркалыкской птицефабрике от высокопатогенного птичьего гриппа. Якобы он дал указание написать в документах, что птица погибла от асфиксии.

По этой причине предприятие вовремя не получило компенсацию. Пришлось добиваться ее выплаты через суд. Бывшему руководителю вменяли "умышленные действия".

Прокурор просил для экс-чиновника три года ограничения свободы. В итоге Батырбекова оправдали, посчитав, что его незаконно привлекли к уголовной ответственности.

Бывший руководитель Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора, обвиняемый по ст. 361 УК РК ч. 4, приговором суда признан невиновным. Суд установил, что в преступном деянии обвиняемого нет состава преступления, - прокомментировала главный специалист пресс-службы Костанайского областного суда Ляззат Байгожина.