Названы самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире

При попытках согреться в неотапливаемой квартире нужно быть бдительным и соблюдать правила противопожарной безопасности, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил эксперт сети строительных гипермаркетов Вадим Возный, пишет РИА Новости.

В домах старой постройки, где не менялась алюминиевая проводка, нельзя использовать обогреватели мощностью более одного киловатта. Да и маломощные нужно включать с большой осторожностью, потому что розетки, рассчитанные на подключение, допустим, роутера или зарядки для мобильного телефона, могут не выдержать нагрузки и в один киловатт. В таком случае может сгореть провод, - предупредил Возный.

Для подсоединения конвекторного обогревателя необходимо использовать заземленную розетку. Эксперт посоветовал пригласить в дом электрика, который оценит розетки и даст советы, что и куда можно подключать. Также он может смонтировать отдельную розетку для отопительного прибора.

Если конвектор включается в неподготовленную розетку, то внутри нее могут появиться неприятные потрескивания, которые позже могут привести к пожару, — добавил он.

Еще одна ошибка — покупка масляного конвектора без защиты. Качественные модели имеют механизм от опрокидывания. Возный напомнил, что при падении масло вытекает и может воспламениться. При сушке одежды на такой "плитке" надо своевременно ее убирать, так как она начинает тлеть.

Наиболее опасны ситуации, когда для обогрева используется открытый огонь. Кроме того, что пламя может перекинуться на окружающие предметы, существует риск отравления угарным газом. Такие печи можно использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Лучший способ безопасно согреться — это использовать безопасную технику, предварительно убедившись, что коммуникации в доме позволяют ее нормально эксплуатировать, — подчеркнул Возный.