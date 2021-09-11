Подъезд обрушился после взрыва газа в жилом доме в России - погиб ребенок

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в Ельце Липецкой области. В результате ЧП погибли два человека (ребенок и женщина), пострадали - восемь, передает zakon.kz.

Сигнал о хлопке газа поступил в 00:52 мск (03:52 по времени Нур-Султана. - Прим. ред.) 11 сентября. (...) Один из двух подъездов в доме оказался полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир, восемь из которых рухнули. Два человека погибли. Один из погибших - ребенок. Второй - женщина, 1971 года рождения. Восемь человек пострадали, из них пять сразу госпитализировали, среди них один ребенок (девочка 2012 года рождения. - Прим. ред.), - говорится в сообщении ТАСС.

Как сообщается, еще одного человека, предположительно, мужчину, ищут под завалами.

Отмечается, что работы осложняются угрозой нависающих конструкций.

По предварительным данным, утечка газа привела к взрыву, разрушившему один подъезд.

По факту взрыва возбудили уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.