Неожиданную причину заражения COVID-19 назвала инфекционист

Инфекционист Светлана Малиновская назвала неожиданную причину заражения коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Она отметила, как пишет РИА Новости, психическое состояние сильнейшим образом влияет на иммунную систему.

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Защитные силы организма понижаются на фоне страха, паники и подавленности. Специалист убеждена, что существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом. Поражения психики при коронавирусе иногда настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, например, инстинкту самосохранения, замыкаясь в себе и отказываясь от лечения, подчеркнула эксперт.

В настоящее время, как подчеркнула инфекционист, влияние коронавируса на когнитивные способности человека пока полностью не изучено.

Однако уже известно, что коронавирус оказывает серьезное воздействие на психику пациента и приводит к затяжной депрессии после выздоровления.

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