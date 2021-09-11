Джокович победил Зверева и в девятый раз вышел в финал US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович пробился в финал турнира US Open, сообщает zakon.kz.

За 3 часа 38 минут в пяти сетах он обыграл немца Александра Зверева.

В финале он сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 12 сентября.

Как сообщает пресс-служба турнира, сербский теннисист девятый раз в своей карьере вышел в финал US Open. Это является рекордом. Выигрывал турнир он в 2011, 2015 и 2018 годах. В 2007, 2010, 2012, 2013 и 2016 годах потерпел поражения.

Новак Джокович возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР). За свою карьеру он выиграл 85 титулов в одиночном разряде.

Александр Зверев занимает четвертое место в рейтинге АТР, в его активе 17 титулов в одиночном разряде. Зверев второй раз подряд дошел до полуфинала турнира, однако в прошлом году он смог пройти в финал, где уступил австрийцу Доминику Тиму.