Как ускорить работу смартфона, рассказал эксперт

Как улучшить работоспособность смартфона, рассказал эксперт, передает zakon.kz.

Все мы обращали внимание, что в какой-то момент наш смартфон может начать "притормаживать" или "подвисать" при выполнении каких-либо приложений, с которыми ранее таких неприятностей не происходило, - рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин.

Некоторые из них, по его словам, "могут быть необратимыми и вызваны электрическими или механическими повреждениями".

Но в большинстве случаев эти вещи начинают возникать вследствие какой-то неоптимальности в распределении нагрузки на память и процессор устройства, - пояснил эксперт.

В этой ситуации, как отметил специалист, может помочь несколько средств, в частности, удаление или остановка неиспользуемых приложений, которые можно вычислить по статистике, а также применение функции оптимизации памяти и работоспособности устройства, которая есть в некоторых телефонах.

Не вредно время от времени собственноручно очищать память смартфона. (...) Всегда держите свободным не менее 500-700 Мб памяти. При меньшем (объеме - прим. ред.) оперативная система может начать испытывать дефицит рабочего пространства и, как следствие, делать больше ошибок и больше времени тратить на внутренние операции копирования или перемещения данных, - сказал собеседник агентства.

Также стоит помнить, как подчеркнул эксперт, что любая анимация или движение на экране дают дополнительную нагрузку на процессор, а функции радиокоммуникации, такие, как Wi-Fi, GPS, как правило, имеют максимальный приоритет "по его занятию". Соответственно, как отметил специалист, для улучшения работоспособности смартфона следует использовать приложения без рекламы, заставок и лишней анимации, и искать точку с более устойчивым сигналом Wi-Fi или, возможно, на время отключить эту функцию.

Если же эффекта от всех вышеописанных "оздоровительных" действий нет, то эксперт рекомендует подумать о сбросе настроек телефона до заводских.

Ну, и никто не отменял поход в сервисный центр за рекомендацией или обращение в чат поддержки производителя. Алексей Верещагин