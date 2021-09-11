МИД РФ: "Умное голосование" связано с Пентагоном

Все компании-разработчики приложения "Умное голосование" связаны с Пентагоном США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает zakon.kz.

Она отметила, что вчерашний визит американского посла Джона Салливана в МИД был связан именно с вмешательством Штатов во внутренние дела России и предстоящие выборы в Госдуму в частности, передает РИА Новости.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что некая американская компания была причастна к тестированию технологии так называемого умного голосования, которая предоставляет избирателям рекомендации по голосованию на выборах за определенных оппозиционных кандидатов.

Ранее об ограничении доступа к сайту "Умного голосования" сообщил Роскомнадзор. Ресурс использовался для продолжения деятельности ФБК (организация, признанная в России экстремистской). Также утверждается, что пользователи приложения "Умное голосование" не защищены от утечек персональных данных, как заявляли его разработчики.

Роскомнадзор и ЦМУ ССОП РФ установили, что средства обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров, расположенных на территории США, Украины, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других государств, и потребовали от IT-гигантов не мешать блокировке "Умного голосования". Сотрудники надзорного органа предупредили Apple, Google Cloudflare, Cisco и другие корпорации об уголовной ответственности за вмешательство в выборы. Под ним понимается помощь в обходе блокировок.

IP-адрес представляет собой код из цифр. Этот идентификатор позволяет передавать информацию между устройствами в Сети. Он содержит сведения о местоположении устройства и обеспечивает его доступность для связи.