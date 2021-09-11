Две улицы частично перекроют из-за ремонта в столице

11 сентября 2021, 20:06
Фото: zakon.kz / Максим Золотухин

С 11 по 24 сентября дорожные полотна по улицам Тайбурыл и Ушконыр будут частично перекрыты из-за ремонтных работ в Нур-Султане, сообщает zakon.kz

Об этом сообщает официальный сайт акимата города со ссылкой на ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан".

Сообщается, что по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан ремонтные работы будут идти на участке от ул. Игiлiк до ул. Ондирис. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

В Управлении приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.


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