Бритни Спирс снялась топлес в ответ на критику своей фигуры

Американская певица Бритни Спирс выложила в Instagram видео, на котором она запечатлена полуобнаженной, без ретуши, сообщает zakon.kz.

Она сделала это в ответ на критику подписчиков, которые указали ей на несовершенства ее фигуры.

Знаменитость похвасталась ягодицами в одних только стрингах. Бритни разместила видео, снятое в ванной комнате. На нем артистка позирует в камеру спиной топлес.

Также исполнительница отметила, что видео она сняла без фильтров и фотошопа.

Вот видео, чтобы вы, ребята, могли увидеть, что это действительно мои ягодицы! Никаких фильтров, никаких прикрытий. Это все настоящее! P.S. Я снимаю себя с помощью палки для селфи и всегда так буду делать. Бритни Спирс

Отец певицы Бритни Спирс, Джейми, стал ее официальным опекуном после нервного срыва артистки в 2008 году. В то время она разводилась со своим мужем Кевином Федерлайном, который получил опеку над двумя ее сыновьями. В ноябре 2020 года Бритни Спирс обратилась в суд с просьбой лишить ее отца права распоряжаться ее имуществом. Певица проиграла дело. Позже Бритни заявила, что больше не выйдет на сцену, пока отец остается ее опекуном.



23 июня 2021 года Бритни Спирс впервые выступила на судебном заседании по отмене опекунства. По ее словам, во время принудительного лечения ей прописывали литий, от которого она чувствовала помутнение рассудка, ее не оставляли одну, даже когда она была обнаженной; заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, и не разрешали удалить ее. Однако суд отклонил иск.

Подписчики неоднозначно отнеслись к видео исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях. Так, одни юзеры раскритиковали звезду.

"Бритни, остановись", "Брит, что ты вообще творишь?", "Бритни, мне кажется, что ты не в норме", - высказывались они.

В то же время другие фанаты восхитились внешним видом Спирс.

"Красотка", "Правильно, Бритни, покажи им", "Шикарная фигура", "Бритни, продолжай в том же духе", "Выглядишь потрясно!", "Красотка", "Горжусь тобой, Бритни".