Полицейские спасли трехлетнюю девочку в Кызылорде

Гвардейца, спасшего девочку от выпадения из окна, наградил глава МВД, сообщает zakon.kz.

23 августа около 20:00 в Кызылорде бойцы Нацгвардии заметили плачущую девочку в окне, стоявшую под линиями электропередач.

Со слов соседей, дома никого не было. Мы с ребятами незамедлительно приступили к оказанию помощи по спасению ребенка. Сначала я, забравшись на козырек подъезда, перелез на крышу магазина, прилагающего к дому. После чего через линии элетропередач подошел к окну и снял ребенка. Подъехавшие к тому времени сотрудники полиции помогли спустить ребенка на землю. рядовой Исмаил Сардаров

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев наградил военнослужащего медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін".