Объявлены победители гран-при жюри Венецианского кинофестиваля

12 сентября 2021, 02:09
Фото: wiki/Венецианский_кинофестиваль© WikiCommons

Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля получил Паоло Соррентино за фильм "Рука бога". Об этом сообщило международное жюри во главе с южнокорейским режиссером Пон Джун Хо, сообщает zakon.kz

Картина, действие которой происходит во Франции в 60-х годах, рассказывает о студентке, решающей прервать беременность с помощью нелегального аборта.

Голливудская звезда Пенелопа Крус завоевала "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Обладателем "Кубка Вольпи" и лучшим актером признан Джон Арчилла за работу в фильме "На работе: пропавшие 8" режиссера Эрика Матти.


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