Диетолог назвал опасные для пожилых людей продукты

Людям старше 60 лет рекомендуется отказаться от сахара, поскольку этот продукт может быть опасным для пожилых людей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Народные Новости.

Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, также нужно отказаться от варенья и меда. Не стоит класть сахар в чай, увлекаться конфетами и другими сладостями. Врач назвал 20 граммов максимальной дозы сахара в день.

Также Гинзбург посоветовал исключить из рациона подсолнечное масло, так как избыток жирных кислот, особенно в пожилом возрасте, вызывает воспаления, влияет на настроение и поведение. Его можно заменить оливковым.

Вредное для употребления и красное мясо — свинина, говядина и баранина. Вместо этого стоит есть побольше мяса птицы и рыбы. Навредить организму могут и продукты с гликемическим индексом: изделия из просеянной муки, белый хлеб, нарезные батоны, картофель, рис.

В пожилом возрасте нужно увеличить количество овощей, зелени в рационе. Надо есть больше чеснока и лука. Рекомендовано увеличить потребление кисломолочных напитков, круп грубого помола и хлеба, — заключил эксперт.