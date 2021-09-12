Украина заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране должны пройти Олимпийские игры, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет официальное интернет-представительство президента Украины.

По словам Зеленского, в Украине реализуются программы, которые позволят создать надлежащую спортивную инфраструктуру и достойные условия для тренировок и подготовки украинских спортсменов.

Большая мечта есть у каждого с детства, и эта мечта – Олимпиада в Украине. Уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Игр. В меньшей мере как земля, где родился первый член МОК – друг Кубертена Алексей Бутовский из Полтавщины. ОИ в Украине – это очень сложная задача. В такие моменты я вспоминаю слова тяжелоатлетов, мой отец – мастер спорта по тяжелой атлетике, и они говорят: "Поднять всегда нелегко, легко не попытаться и уйти", — сказал глава государства.

Глава государства отметил, что некоторые олимпийские чемпионы, которые получали медали в составе сборной Украины, были вынуждены покинуть родину из-за небрежного отношения государства к спортсменам.

Я очень хотел это изменить, хотел, чтобы украинские спортсмены чувствовали себя на пьедестале почета всегда, а не три минуты раз в четыре года. Чтобы никто не имел права устраивать им травлю в соцсетях. Чтобы они чувствовали уважение, – отметил Владимир Зеленский.