Огромная дыра образовалась на смотровой площадке в Кокшетау

12 сентября 2021, 07:09
Фото: instagram.com/p/CTsGSzBMTme

На смотровой площадке в Кокшетау из-за обвала грунта образовалась яма глубиной около пяти метров, сообщает zakon.kz со ссылкой на Liter.kz.

Тревогу первыми забили горожане. В соцсетях они обратили внимание властей на проблему.

Это очень опасно. Не только ребенок, но и взрослый может упасть, — посетовали жители Кокшетау.

ЧП произошло у флагштока, установленного в августе. В акимате на жалобу отреагировали. Там сообщили, что под землей находился резервуар.

Произошел обвал грунта на территории смотровой площадки. Совместными силами акимата города и коммунальными службами ведутся работы по восстановлению, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

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Публикация от Kókshetaý q. ákimdigi (@7162akimdigi)


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