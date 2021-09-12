Еще 3575 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

12 сентября 2021, 08:00
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 сентября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает падать. Согласно статистике, было зафиксировано почти на 100 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Более позитивная динамика отмечена в Алматинской области - выявлено на 33 новых случая КВИ меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3575 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 316,
  • в городе Алматы – 869,
  • в городе Шымкент – 115,
  • в Акмолинской области – 198,
  • в Актюбинской области – 187,
  • в Алматинской области – 332,
  • в Атырауской области – 90,
  • в ВКО – 164,
  • в Жамбылской области – 65,
  • в ЗКО – 94,
  • в Карагандинской области – 405,
  • в Костанайской области – 170,
  • в Кызылординской области – 85,
  • в Мангистауской области – 139,
  • в Павлодарской области – 213,
  • в СКО – 87,
  • в Туркестанской области – 46.

Всего в стране подтверждено 839 499 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султане - 383,
  • в городе Алматы - 1203,
  • в городе Шымкент - 146,
  • в Акмолинской области - 240,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 124,
  • в Атырауской области - 547,
  • в ВКО - 132,
  • в Жамбылской области - 187,
  • в ЗКО - 29,
  • в Карагандинской области - 321,
  • в Костанайской области - 26,
  • в Кызылординской области – 123,
  • в Мангистауской области - 291,
  • в Павлодарской области - 261,
  • в СКО - 12,
  • в Туркестанской области - 95.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 758 090 человек.


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