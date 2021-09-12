Отчим задушил десятимесячного ребенка из-за плача

12 сентября 2021, 09:18
Фото: pixabay

В Челябинской области рецидивист задушил десятимесячную девочку из-за плача, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

ЧП произошло 8 сентября в деревне Яринка Уйского района в момент, когда мать ребенка отлучилась из дома. Девочка плакала, чем очень раздражала отчима. Мужчина пообещал, что успокоит младенца, но в итоге задушил девочку и спрятал тело в подпол.

Подозреваемый был задержан. По информации издания, мужчина ранее был судим за побои и кражу, и в тот момент находился под следствием по статье "Побои" за избиение ребенка месячной давности. Известно, что он злоупотреблял алкоголем.

Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".


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