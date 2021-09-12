Футболисты устроили массовую драку во время матча в Нур-Султане

12 сентября 2021, 09:44
Фото: pixabay

В Нур-Султане между любительскими футболистами произошла массовая драка прямо во время матча, сообщает zakon.kz со ссылкой на Liter.kz.

Игра проходила 11 сентября на футбольном поле "Сайран-арена". Из-за чего именно сцепились молодые люди, неизвестно.

На кадрах можно увидеть, что некоторые футболисты получили несколько серьезных ударов по голове, после одного из таких голкипер даже потерял сознание. Отмечается, что досталось даже лежачим игрокам. Матч проходил в рамках турнира Astana Fytbol Ligasy.



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