В Японии более половины населения привилось от коронавируса

В Японии число получивших обе дозы вакцины от коронавируса превысило отметку в 50% от всего населения страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил в эфире передачи на телеканале NHK министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура, отвечающий также и за меры по борьбе с коронавирусом.

Число полностью привитых превысило отметку в 50% от общего числа населения. Если мы сохраним нынешнюю скорость вакцинации, можно ожидать, что две дозы получат уже более 60% населения до конца этого месяца, - пояснил министр.

Вакцинация в Японии началась 17 февраля. В стране разрешены к применению три вида вакцин от коронавируса – Pfizer, AstraZeneca и Moderna.