В Нур-Султане проходит ярмарка Кызылординской области

В течение двух дней в городе Нур-Султан возле торгового центра "Хан Шатыр" проходит традиционная сельскохозяйственная ярмарка Кызылординской области, сообщает zakon.kz.

На ярмарке около 70 земледельцев и предприятий области предоставили жителям города Нур-Султан около 400 тонн продукции на общую сумму 100 млн тенге. Сельхозтовары были привезены на 40 грузовых автомобилях.

Кызылординцы привезли на ярмарку 140 тонн риса, 20 тонн рыбы и рыбной продукции, 150 тонн бахчевых культур, 40 тонн тыквы, 40 тонн овощей и фруктов, 3 тонны поваренной соли, 5 тонн молока и кондитерских изделий. Скоропортящиеся молочные продукты доставлялись рефрижераторным транспортом.

Стоит отметить, что на ярмарке соблюдены карантинные требования, продавцы полностью обеспечены дезинфицирующими средствами.

В целом в Кызылординском регионе налажены вопросы производства сельскохозяйственной продукции и эффективного ведения системы агропромышленного комплекса. За 30 лет независимости страны достигнуты значительные успехи в аграрной сфере региона.

В частности, за последние десять лет (2020 год по сравнению с 2010 годом) доля сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта области увеличилась с 4,3% до 5,9%.

Проведена системная работа и по развитию животноводства, в результате чего поголовье крупного рогатого скота увеличилось в 1,5 раза, лошадей - в 2,3 раза, верблюдов - в 2 раза.

В этом году общая посевная площадь области увеличилась на 3,9 тыс. га, всего было размещено 188,1 тыс. га сельскохозяйственных культур. Из них зерновых культур - 96,6 тыс. га, масличных культур - 6,7 тыс. га, кормовых культур - 66,4 тыс. га, картофеля, овощей, бахчевых - 18,3 тыс. га. Основная культура - рис - размещена на площади 83,6 тыс. га.

С целью получения высоких урожаев риса посеяны 100-процентные семена высокой репродукции. Работы по сбору риса в области начались с 26 августа. На сегодняшний день убрано 4 716 га риса, из них обмолочено 2 495 га. В среднем с гектара получается 42,3 центнера урожая. Кроме того, на сегодняшний день в области произведено 242,7 тыс. тонн картофеля, овощей, бахчевых, 20,2 тыс. тонн мяса, 49,5 тыс. тонн молока.

Напомним, продукция сельского хозяйства области экспортируется в 16 стран мира. 95% экспортируемой продукции риса отправляют в Россию, Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан, Монголию, Таджикистан, Украину, Узбекистан и Ирак.

Ярмарка продлится и 13 сентября.