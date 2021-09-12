Афганских летчиков, бежавших в Узбекистан, перебросят на военную базу США

США достигли соглашения с Узбекистаном, в рамках которого группу прибывших в эту страну летчиков афганских ВВС вместе с их семьями уже в эти выходные перебросят на американскую военную базу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь идет о пилотах афганских ВВС, которые после прихода движения "Талибан" (запрещено на территории РК) ко власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах афганских ВВС. Отмечается, что талибы оказывали давление на власти Узбекистана с целью добиться их выдачи.

Как подчеркивает газета, сами летчики, несмотря на обещанную талибами амнистию всем чиновникам и военным, опасаются безопасность свою и своих родных. В общей сложности в Узбекистане находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников. Как ожидается, эти люди "вылетят на военную базу США в Дохе".

Ранее в МИД Узбекистана сообщили, что страна не принимает афганских беженцев и лишь оказывает им содействие в транзите.