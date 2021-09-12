Флоридские фанаты спасли кота, сорвавшегося с трибуны стадиона

Во время футбольного матча в Майами болельщики использовали американский флаг, чтобы поймать сорвавшегося с трибуны кота, сообщает zakon.kz.
Видео опубликовал портал ESPN.
12 сентября на стадионе Hard Rock в Майами внимание болельщиков было приковано не к игре, а к коту, который еле держался за край второго яруса, рискуя упасть с большой высоты в толпу.
Болельщики растянули несколько американских флагов, чтобы поймать кота. Ему удалось мягко приземлиться на импровизированный тент.
Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm— Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021
После падения он расцарапал болельщикам руки, вырвался и убежал. Его спасение вызвало бурные аплодисменты зрителей и стало самым главным событием довольно скучного матча.
Главный тренер команды хозяев встречи Мэнни Диас в шутку пообещал дать коту стипендию.
Встреча между "Интер Майами" и "Коламбус Крю" завершилась победой клуба из "Майами" со счетом 1:0.
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