Флоридские фанаты спасли кота, сорвавшегося с трибуны стадиона

Во время футбольного матча в Майами болельщики использовали американский флаг, чтобы поймать сорвавшегося с трибуны кота, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовал портал ESPN.

12 сентября на стадионе Hard Rock в Майами внимание болельщиков было приковано не к игре, а к коту, который еле держался за край второго яруса, рискуя упасть с большой высоты в толпу.

Болельщики растянули несколько американских флагов, чтобы поймать кота. Ему удалось мягко приземлиться на импровизированный тент.

Well this may be the craziest thing I've seen at a college football game #HardRockCat