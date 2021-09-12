Столичные заведения продолжали работу, несмотря на карантин

Несмотря на многочисленные предупреждения и регулярное привлечение к ответственности, развлекательные объекты столицы продолжают нарушать карантинные ограничения, сообщает zakon.kz.

Мониторинговые группы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме.

Так, за прошедшие сутки, 11 сентября, мониторинговые группы выявили нарушения карантина в 12 заведениях столицы.

Больше всего нарушителей зафиксировано в районе Есиль - шесть объектов. В галерее баров "Zima" на момент проверки находилось около 500 человек, что недопустимо в условиях карантина. Режим работы не соблюдался в гриль-баре "Cabera", баре "Панаехали", кафе "Khan El-Khalili", ресто-баре "Мята Platinum Nursaya", баре "Tequila".

В список нарушителей района Алматы попали кафе "Киш Миш", компьютерный клуб "Tema", атмосферный бар "Панаехали" и караоке-бар "Что Будет Дальше".

Карантинные ограничения игнорировали в ресторанах "Амарин" и "Шашлыкофф", расположенных в Сарыаркинском районе.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Стоит отметить, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, столица продолжает оставаться в "красной" зоне по оценке эпидситуации. Поэтому жители и гости города должны строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук. официальный сайт акимата Нур-Султана