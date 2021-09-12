Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в России и загорелся

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области, сообщает zakon.kz.

11 человек оказались зажаты в салоне, передает ТАСС.

Сообщается, что воздушное судно загорелось. Один из пассажиров дозвонился до родственников, есть выжившие.

Несколько человек получили травмы, некоторые самостоятельно выбрались из салона самолета. На место выдвинулись спасатели, привлечен вертолет Ми-8 МЧС из Иркутска. Самолет принадлежит компании ООО "Аэросервис".

МЧС России подтвердило факт жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области.

Поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 в районе Иркутской области, Казачинско-Ленский район, 4 километра от села Казачинское. пресс-служба МЧС РФ

В министерстве отметили, что происшествие произошло около 18:15 по московскому времени.

L-410 - двухмоторный самолет для региональных воздушных линий. Его разработало в конце 1960-х годов чехословацкое предприятие Let для эксплуатации на местных авиалиниях. Коммерческая эксплуатация самолета ведется с 1973 года.