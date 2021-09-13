Памятник картошке установили в Беларуси

В Узденском районе Беларуси торжественно открыли памятник картошке, сообщает zakon.kz.

Как пишет mlyn.by, место для монумента было выбрано не случайно - ежегодно в агрогородке Дещенка проходят картофельные фестивали. В ходе одного из них был открыт монумент.

Памятник представляет собой корзину с картошкой, поставленную на постамент. На памятнике написано, что в стране картофель появился еще в XVII веке.

На церемонии открытия монумента, которое сопровождалось музыкой и танцами, власти Дещенки выразили надежду, что "знак бульбе" станет визитной карточкой всего Узденского района, а вскоре обретет популярность у туристов.