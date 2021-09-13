Бритни Спирс обручилась с фитнес-инструктором

Американская поп-певица Бритни Спирс объявила о помолвке со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари, передает zakon.kz.

Звезда опубликовала в Instagram видео, в котором показала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

Пара познакомилась в 2016 году на съемках клипа песни "Slumber Party", в котором Асгари участвовал в качестве актера, и вместе уже пять лет. В том числе, Асгари поддерживал Спирс во время судебных разбирательств в отношении опекунства над ней со стороны отца певицы Джейми Спирса, - пишет lenta.ru.

Кольцо весом четыре карата изготовлено по дизайну нью-йоркского ювелира Романа Маляева. На внутренней стороне платинового ободка выгравирована надпись Lioness ("Львица") - прозвище, которым Асгари называет невесту.

Ранее Асгари заметили в Беверли Хиллз, присматривающим кольцо в бутике Cartier. Однако тогда фитнес-инструктор отверг предположения о скорой помолвке.

13 августа стало известно, что отец поп-певицы Бритни Спирс Джейми объявил, что после 13 лет опекунства согласен отказаться от прав опеки над дочерью. Отец артистки также отрицает, что когда-либо заставлял ее делать что-либо против воли, в том числе выступать на сцене, подчеркивается в документе.

На протяжении 13 лет опеки все денежные средства, заработанные певицей, находились под контролем Джейми Спирса. Он также принимал все решения в ее жизни - от финансовых вопросов до выступлений, записей, туров, шоу, а также личных встреч.