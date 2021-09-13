Российский теннисист Даниил Медведев с третьей попытки покорил турнир Большого шлема, передает zakon.kz.

Этим счастливым моментом стал финал Открытого чемпионата США-2021. Даниил в решающем матче за два часа и 15 минут сокрушил непобедимого Новака Джоковича. Стоит отметить, что серб не проигрывал все последние финалы на Гранд-Слэмах нынешнего года.

Для оформления "Большого" календарного шлема Новаку оставалось выиграть титул американского первенства 2021 года. Отметим, что первая ракетка мира до этого побеждал на всех финалах этого года, он был лучшим на Чемпионате Австралии, Франции и Англии.

Но его мечты стать королем всего сезона разрушил россиянин, который впервые в своей карьере поднял над головой трофей чемпиона US OPEN.