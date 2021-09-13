3088 человек заболели COVID-19 в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 сентября 2021 года. Количество заражений в стране значительно снизилось. Согласно статистике, было зафиксировано на 487 новых случаев заражения меньше, чем днем ранее. Только в Алматы заболевших стало меньше на 150 человек, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3088 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан - 325,

в городе Алматы - 719,

в городе Шымкент - 95,

в Акмолинской области - 194,

в Актюбинской области - 140,

в Алматинской области - 218,

в Атырауской области - 86,

в ВКО - 158,

в Жамбылской области - 58,

в ЗКО - 69,

в Карагандинской области - 379,

в Костанайской области - 159,

в Кызылординской области - 51,

в Мангистауской области - 123,

в Павлодарской области - 204,

в СКО - 73,

в Туркестанской области - 37.

Всего в стране подтверждено 842 587 случаев.

3959 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан- - 261,

в городе Алматы - 1039,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 257,

в Актюбинской области - 57,

в Алматинской области - 468,

в Атырауской области - 478,

в ВКО - 72,

в Жамбылской области - 157,

в ЗКО - 70,

в Карагандинской области - 301,

в Костанайской области - 138,

в Кызылординской области - 152,

в Мангистауской области - 240,

в Павлодарской области - 231,

в СКО - 18,

в Туркестанской области - 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 762 049 человек.