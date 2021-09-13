Как избыток свободного времени влияет на чувство благополучия человека

Исследователи из США показали, что избыток свободного времени негативно влияет на чувство благополучия человека, передает zakon.kz.

Для начала ученые из Калифорнийского и Пенсильванского университетов изучили данные двух опросов более 35 тысяч американцев. В одном из них участники предоставляли детальную информацию о том, чем они занимались в течение предыдущих 24 часов и как это на них отражалось. Выяснилось, что самочувствие улучшалось с увеличением свободного времени, однако при достижении отметки в два часа переставало это делать, а после пяти — начинало снижаться. Анализ другого опроса выявил тот же вред для чувства благополучия, - пишет lenta.ru.

Затем исследователи провели два онлайн-эксперимента с участием более шести тысяч человек. В первом участников просили представить, что на протяжении шести месяцев каждый день у них будет только установленное количество свободного времени. Им случайно назначали время - от 15 минут до семи часов - и просили описать свои чувства. У людей с минимальным и максимальным временем самочувствие оказалось хуже. Во втором эксперименте участникам назначали среднее - 3,5 часа - или максимальное (семь часов) свободное время, но в то же время просили провести его за продуктивными (тренировками или хобби) или непродуктивными (смотрением телевизора) занятиями. При выполнении последних даже при большем количестве свободного времени самочувствие ухудшалось.