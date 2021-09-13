"Лесной Бальзам" эффективен в борьбе с вирусами - Unilever

Известный бренд натуральных продуктов для ухода за полостью рта запустил образовательную кампанию по формированию привычки использовать ополаскиватель для рта в период повышенной вирусной нагрузки, передает zakon.kz.

Эффективность ополаскивателя "Лесной Бальзам" с формулой СРС в подавлении активности вируса на 99,9% в течение 30 секунд после полоскания продемонстрировали результаты лабораторных исследований международной лаборатории Microbac Laboratories по поручению исследовательского центра Unilever Research Laboratories.

*Результаты in-vitro тестов на штамме вируса 229Е, SARS-COV-2 США, 2020. На стадии финального подтверждения.

СРС - это антимикробный ингредиент (Cetyl Pyridinium Chloride - цетилпиридиния хлорид. Цетилпиридиния хлорид как активный компонент в составе "Лесного Бальзама" в первую очередь призван бороться с бактериями, вызывающими кариес, кровоточивость и воспаление десен, неприятный запах изо рта. Вместе с тем ингредиент СРС широко известен своими антивирусными свойствами.

Как ожидают производители, с учетом полученных результатов исследований использование ополаскивателя "Лесной Бальзам" наравне с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и гигиены сможет стать дополнительной мерой защиты от вирусов в период пандемии.

Важно помнить, что ополаскиватель "Лесной Бальзам" - косметическое, а не медицинское средство, и не применяется для лечения. Технология СРС также не гарантирует полной остановки передачи вирусов от человека к человеку.

"Лесной Бальзам" - известная на рынке марка средств гигиены полости рта. Бренд предлагает зубные пасты, щетки и ополаскиватели. Покупатель может выбрать наиболее подходящее средство из терапевтической, ежедневной или детской линеек, а также подобрать продукты для отбеливания эмали.

Стоматологи рекомендуют использовать средства "Лесной бальзам" при кровоточивости и воспалении десен.

Ополаскиватели и пасты этой торговой марки имеют натуральную основу: экологически чистые растительные экстракты, фторсодержащие компоненты, запатентованный отвар трав вместо обычной воды, особая комбинация хвойных масел и безопасные антибактериальные компоненты. Благодаря натуральным компонентам средства обеспечивают здоровье зубов и десен на долгие годы.

Регулярное использование продукции "Лесной Бальзам" приводит к снижению кровоточивости и воспаления, укреплению десен, укреплению зубной эмали, нормализации естественной микрофлоры полости рта, обеспечивает ежедневную профилактику основных проблем полости рта и свежее дыхание.

Продукция отличается высоким качеством, подтвержденной эффективностью в уходе за полостью рта, доступной ценой и легкостью использования.

Все средства линейки "Лесной Бальзам" производятся "Unilever Россия", дочерней компанией нидерландской Unilever. Последняя является одним из лидеров на рынке пищевых продуктов, бытовой химии и парфюмерии.