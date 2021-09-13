OMarket за год сэкономил госбюджету более 550 млн тенге

Больше года на рынке Казахстана работает альтернативная площадка госзакупкам OMarket.kz. За это время на портале состоялось почти 75 тысяч сделок. Чего собственно и планировали ребята-разработчики и заказчики Министерства финансов.

Их главная цель сокращение доли одного источника и "без барьерные" госзакупки. Для участия в этих закупках Поставщикам достаточно зарегистрироваться и разместить конкурентные цены на имеющийся у него ассортимент, а магазин сам определяет победителя по принципу наименьшей цены и высылает СМС c кнопкой "Принять заказ".

Чего я только не продал через OMarket.kz, только людей, наркотики и оружие не поставлял. У этой площадки большое преимущество – возможность поставщикам выбирать себе заказчика. На госзакупках на один лот может быть до 50 поставщиков, они сильно ломают цену, а здесь выставил товар по своей цене, и заказчик сам приходит. Система не видит заказчика и поставщика до совершения сделки, поэтому коррупционные схемы исключены - пошутил предприниматель Ардак Амангельдиев.

В настоящее время Госзакупки – ассоциируются у предпринимателей с коррупцией и сложными процедурами участия. Зачастую они даже не пытаются соваться в эту сферу в силу сложившегося стереотипа ("там все свои", очень много сложных процедур по оформлению документов и т.п.), - подтвердил директор площадки Дархан Биржанов

Наш Каталог нацелен на устранение этих барьеров и обеспечение прозрачности госзакупок, просто разместите информацию о своей продукции на OMarket.kz и о Ваших товарах узнает вся страна. Когда госорган выберет товар, к Поставщику поступит СМС о поступлении нового заказа, и он побеждает в госзакупках в один клик! – рассказал он.

В онлайн-гипермаркете собран весь ассортимент популярных интернет-магазинов, что автоматически дает возможность закупщикам выбрать товар и поставщика с самой низкой ценой. Сам процесс проходит достаточно быстро – выполняется запрос на бронирование товара, после подтверждения заказа Поставщиком - подписывается электронный договор и на все про все уходит не более суток. При этом для на портале есть опция "Доставка Omarket", которая позволяет доставить заказанный товар от "двери" до "двери" в более чем 3000 населенных пунктов РК, с которой интегрированы ведущие логистические компании страны (КазПочта, DPD, Exline, AlemTAT и др.). При этом все грузы застрахованы, сроки оптимальны, а цены на доставку минимальны.

В выгоде и обычные магазины, которые разместив на гипермаркете информацию о товаре со склада, экономят на аренде, на содержании продавцов-консультантов, коммунальных и иных расходов, связанных с обслуживанием торговых павильонов.

Помимо этого, создатели электронного гипермаркета реализовали функциональность для поддержки отечественных товаропроизводителей, которая в приоритетном порядке предлагает госзаказчикам товары казахстанского производства, а затем импортные.

Анализ статистики за период с 01.06.2020 г. по 22.08.2021 г. показал, что экономия по закупкам, осуществленным посредством электронного Каталога достигает до ~21,9%, а в среднем 13,8%, что в 5.5 раза выше традиционных закупок (в 2019 году всего 2.5%) из одного источника.

А в денежном эквиваленте OMarket.kz всего за год функционирования сэкономил бюджету более 550 миллионов тенге. Это обеспечивается за счет прозрачной конкуренции между более ~7000 казахстанскими поставщиками, зарегистрированными в гипермаркете.

При этом на создание электронного гипермаркета государством не было потрачено ни одного бюджетного тенге.