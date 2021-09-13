Два новых туристических города откроют в Египте

В Египте в течение ближайших нескольких месяцев планируют открыть два новых туристических города. Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани, передает zakon.kz.

В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина (оборудованная гавань) для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин. Помимо этого, у нас есть очень известные туристические города: Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба, Сафага, которые тоже принимают очень большое количество туристов, - сообщил он в интервью газете "Известия".

В планах, как отметил глава Минтуризма Египта, "связать все эти туристические зоны и города разными способами: дешевыми авиалиниями, летными программами, скоростными дорогами, железными дорогами".

Главная цель - предоставить туристам возможность посетить эти города и приехать не один раз, а много. Халед аль-Анани