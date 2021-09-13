Папа Римский процитировал Достоевского

Франциск вспомнил о "Легенде о Великом инквизиторе" из "Братьев Карамазовых" в контексте разговора о свободе воли и выборе. Ранее Франциск говорил, что произведения Достоевского являются его настольной книгой, передает zakon.kz.

Во время визита в Словакию, Папа Римский Франциск вспомнил о притче "Великий инквизитор" из произведения Федора Достоевского "Братья Карамазовы".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, Франциск встречался с представителями местного экуменического совета.

Ваше сообщество пережило годы преследований атеистов, когда религиозная свобода оказалась перед лицом серьезного испытания. Остается соблазн вернуться к зависимости, но не от режима, а к худшему типу рабства. И это то, о чем предупреждает Достоевский <...> в знаменитой "Легенде о Великом инквизиторе", – упомянул Папа Римский притчу о свободе воли и совести, в которой Иисус возвращается на землю и снова оказывается в заточении.

В этой притче Инквизитор обвиняет Иисуса в том, что он переоценивает человеческую свободу, и заявляет, что люди предпочитают обменять свою свободу на "более комфортное рабство".

Франциск призвал не попадаться в эту ловушку, и не обменивать свободу на привилегии, пишет The Vatican News.

Ранее Папа Римский уже признавался в своем особом отношении к русским писателям и, в частности, к Достоевскому. В июле 2019 года президент Владимир Путин сообщил, что Франциск разрешил ему сказать публично о том, что среди его настольных книг есть произведения Достоевского и Толстого.