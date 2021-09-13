Пособия и выплаты будут зачислять на социальный кошелек

Постановлением Правительства Казахстана от 8 сентября 2021 года утверждены Правила и особенности зачисления, учета и использования пособий и социальных выплат за счет средств государственного бюджета или средств Государственного фонда социального страхования, перечисляемых в виде электронных денег, а также мониторинга использования адресной социальной помощи, сообщает zakon.kz.

Согласно правилам, социальный кошелек открывается оператором системы мгновенных платежей для зачисления на него пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета или Государственного фонда социального страхования в виде электронных денег, и списания с него электронных денег при их погашении или осуществлении с ними операций.

Бизнес-кошелек - электронный кошелек юридического лица, ИП или физического лица, занимающегося частной практикой, а также плательщиков единых совокупных платежей, открытый оператором системы мгновенных платежей для осуществления операций с электронными деньгами, поступающими из социальных кошельков физических лиц за оплату полученных товаров, работ и услуг.

Как отмечается, социальный кошелек открывается в системе мгновенных платежей на основании списка, который содержит информацию об индивидуальном идентификационном номере гражданина, его фамилию, имя и отчество, дату рождения и абонентский номер сотовой связи (при наличии), предоставляемый уполномоченной организацией, при этом обязательным условием является получение согласия гражданина на передачу данных при подаче заявления на получение социальной помощи.

Документ устанавливает порядок и сроки зачисления электронных денег на социальный кошелек, возврата сумм излишне или ошибочно перечисленных пособий и социальных выплат, а также порядок использования денег на социальном кошельке.

Также проводится мониторинг использования средств адресной социальной помощи, предоставленной в виде электронных денег, в социально-трудовой сфере и сфере торговли и интеграции на основе данных, предоставленных оператором системы мгновенных платежей.

Посмотреть полный текст правил можно здесь.