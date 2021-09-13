Казахстанцы не научились хранить оружие - исследование

В Казахстане количество правонарушений, связанных с незаконным приобретением, хранением и сбытом оружия, боеприпасов и взрывных устройств подскочило на 43%, сообщает zakon.kz.

К такому выводу пришли аналитики Ranking.kz, в сфере хищения или вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств зарегистрировали 13 правонарушений.

Количество случаев нарушения требований пожарной безопасности в секторе выросло на 28,6%, до 63, - отметили эксперты.

Больше всего уголовных правонарушений в сфере приобретения, передачи, сбыта и хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ зарегистрировали в Алматы: 140 случаев. Среди регионов-антилидеров также отмечена Восточно-Казахстанская область (100 случаев, плюс 42,9%), - говорится в исследовании.

Хищения или вымогательства в секторе чаще всего происходили в Актюбинской и Алматинской областях - по 3 случая в каждом из регионов. В Восточно-Казахстанской области и Шымкенте зарегистрировали по 2 случая, в Жамбылской и Карагандинской областях, а также в Алматы - по 1 случаю.

Требования пожарной безопасности в секторе чаще всего нарушались в столице: 18 случаев с начала года - на 80% больше, чем годом ранее. Немало нарушений наблюдалось также в Северо-Казахстанской (9 случаев), Актюбинской и Атырауской (по 6 случаев в каждом из регионов) областях, - уточнили аналитики.