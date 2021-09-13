Наркотические препараты хранили в медучреждении в Алматинской области

При проверке медицинского учреждения в Алматинской области установлен факт хранения наркотических и психотропных препаратов. Об этом сообщил начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, передает корреспондент zakon.kz.

С 6 по 12 сентября проведен очередной этап операции "Дәрмек" по выявлению нарушений в легальном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. За шесть дней полицией проверено 865 субъектов, в том числе 599 аптек, 24 склада, 205 лечебно-профилактических учреждений, а также 37 промышленных предприятий. В результате ограничен оборот 1,2 тонны прекурсоров, - сказал Бахытжан Амирханов на брифинге.

По его словам, в ходе операции "Дармек" полицейские были ориентированы на выявление безрецептурного отпуска лекарств, которые могут использоваться для получения состояния опьянения, схожего с наркотическим, и вызывающие привыкание.

Он добавил, что в ходе ОПМ выявлено 18 уголовных правонарушений, в том числе 17 нарушений правил обращения с наркотическими средствами, одна незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность и незаконная выдача либо подделка рецептов.

В Алматинской области при проверке медицинского учреждения установлен факт хранения наркотических и психотропных препаратов: морфин - 417 ампул, промедол - 255 ампул, фентонил - 100 ампул, реланиум - 140 ампул без лицензии. Начато досудебное расследование по ст. 303 ч. 1 УК РК (Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами. - Прим. ред.). Бахытжан Амирханов

Также, по информации МВД, в сфере оборота подконтрольных веществ выявлено 93 административных правонарушения, в том числе 28 нарушений требований технической укрепленности объектов и восемь фактов норм лицензирования.

Выявлено 57 фактов безрецептурного отпуска таких подучетных препаратов. Все наркосодержащие препараты, хранившиеся или реализуемые в нарушение действующего законодательства, а это 1343 ампулы наркотических средств, более тысячи таблеток и 1206 ампул психотропных веществ, изъяты из оборота, - заключил Амирханов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан