Штатную численность аппарата омбудсмена по правам человека увеличат в Казахстане

13 сентября 2021, 12:48
Фото: pixabay.com

Национальный центр по правам человека подготовил проект указа президента РК об увеличении штатной численности аппарата уполномоченного по правам человека в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Так, предусматривается увеличение штатной численности аппарата омбудсмена с 12 до 104 (включая региональные представительства), определение должностей сотрудников центрального аппарата омбудсмена на уровне категории "В", региональных представительств - категории "С".

Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября.


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