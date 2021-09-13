Как решили проблему нехватки врачей в Алматинской области

Заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов, главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов и заместитель руководителя Управления здравоохранения Алматинской области Арман Джансенгиров на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК расcказали о ситуации по коронавирусной инфекции на территории области.

В ходе брифинга Батыржан Байжуманов сообщил, что кислородными станциями обеспечены 17 больниц области, количество кислородных концентратов доведено до 1350 штук.

Внедрен метод высокопоточной кислородной терапии, имеется 100 аппаратов Хай Флу (76 млн тенге), пролечено более 28 000 человек. В целом, в регионе оснащенность медицинским оборудованием повысилась с 79% до 89%. Кроме того, закуплено 180 машин скорой помощи, также 12 передвижных медицинских комплексов (всего имеется 17 ПМК). Количество бригад увеличено до 205, - говорится в сообщении акимата.

Введена в эксплуатацию новая инфекционная больница на 200 коек, создано четыре ситуационных центра на базе многопрофильных больниц для тяжелых больных и детей.

Ключевая проблема нехватки медицинского персонала была решена привлечением врачей. Так, на амбулаторном и стационарном уровнях были привлечены 3455 медицинских работников, 45 выпускников вузов, 281 - медколледжа.

Врачи-пенсионеры оказывают консультативную помощь больным.