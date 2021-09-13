Более 10 выстрелов - в полиции рассказали подробности стрельбы в Лисаковске

Что послужило причиной трагедии в Лисаковске, рассказали в полиции Костанайской области, сообщает zakon.kz.

По данным начальника отдела по расследованию преступлений Артема Ткаченко, было произведено более 10 выстрелов со стороны стрелка и 8 со стороны полицейских.

Мужчина стрелял из карабина "Сайга-410". После выяснилось, что в доме хранилось не менее 50 патронов, снаряженных пулями. Они предназначены для охоты на крупную дичь, - уточнил Ткаченко изданию "Алау".

Когда полицейские зашли в подъезд, стрелок не реагировал на предупреждения стражей порядка. Тогда они решили выйти из подъезда на улицу, чтобы обеспечить себе оперативный простор.

Мужчина с ружьем проследовал за ними, продолжая стрелять. Трое полицейских выходили, следователь прикрывал их отход. В какой-то момент они оказались со стрелком друг напротив друга и выстрелили друг в друга. Именно тогда следователь получил ранение предплечья. В это время полицейский-водитель проявил решительность, бросился к стрелку, сумел выбить у него оружие из рук и приемами самбо обезвредил, - заявил начальник отдела.

Стоит отметить, у владельца ружья имелась лицензия.

У стрелявшего, погибшей женщины и ее пострадавшей дочери был давний конфликт. В момент стрельбы в квартире находилась супруга стрелка.

Напомним, 11 сентября утром в Лисаковске произошла стрельба. Погибла женщина. Ее дочь, 1988 года рождения, получила тяжелые ранения и находится в больнице. Полицейский прооперирован. Стрелок скончался в больнице.