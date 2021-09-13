В отношении членов мониторинговой группы в Талдыкоргане начато расследование

Досудебное расследование завели на двух членов мониторинговой группы в Талдыкоргане за превышение должностных полномочий, передает корреспондент zakon.kz.

У нас был один такой факт в Талыкоргане. Задержаны два члена мониторинговых групп. Сейчас идет досудебное расследование. В других регионах и районах таких фактов не было зарегистрировано, - ответил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК.

По его словам, в целом в регионе работают 268 мониторинговых групп. Каждая из них перед выходом на проверку проходит регистрацию, без этого ни одна группа не имеет права проводить рейды.

Напомним, в марте этого года в Алматы выявили фейковую мониторинговую группу.

Ознакомиться со списками членов мониторинговых групп можно на сайтах районных акиматов, а также на Infokazakhstan.kz в разделе "мониторинговые группы". Сейчас сотрудникам ДСЭК не разрешается посещать объект предпринимательства без предварительной регистрации и проверки.

Тамила Языкова, Нур-Султан