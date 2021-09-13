Один из основателей финпирамиды Finiko задержан в России

13 сентября 2021, 14:27
Фото: instagram/rustam.abdrakhmanov

В России задержан один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает zakon.kz.

По версии следствия, с июня 2018-го по декабрь 2020 года финансовая пирамида Finiko привлекала денежные средства от вкладчиков. Взамен они предлагали им высокие проценты от вложения их денег в игры на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Как оказалось позже, организация Finiko не вела инвестиционную деятельность, вкладчики были обмануты, - написал он в Instagram.

Обманутых вкладчиков финансовой пирамиды Finiko просят обратиться в Департамент полиции Алматы по телефону +7 701 624 2824 - Кайрат Касымбаев.


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