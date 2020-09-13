Инновации против рака - какие новшества используют в ННОЦ для борьбы с онкологией

Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений в сфере здравоохранения в нашей стране для снижения смертности от такого заболевания. Достичь такой цели сложно без внедрения в медицинскую практику передовых методов диагностики, разработок и новшеств. Чтобы узнать, какие изменения в лечении онкологии есть на сегодняшний день zakon.kz побеседовал с управляющим директором по развитию медицинских информационных систем и внедрения инновационных медицинских технологий Национального научного онкологического центра Санджаром Раисовым.

- Насколько сейчас продвинулось лечение рака? Возможно, есть успехи по вашим направлениям?

- Можно назвать три основных направления: онкохирургия, лучевая терапия и медикаментозное лечение. Так, онкохирургия возможна при различных ситуациях. Например, при полном удалении пораженных областей в пределах непораженных и здоровых тканей. В этом случае максимально сохраняется анатомия и функция оперируемого органа. Также онкохирургия применяется с целью уточнения размеров, особенностей опухоли, забора биопсии, устранения симптомов, провоцируемых опухолью или при частичном удалении опухолевой ткани для повышения качества жизни пациента.

Лучевая терапия используется при лечении различной онкологической патологии. Это относится не только к злокачественным опухолям, но и к доброкачественным. Она может проводиться и после оперативного удаления опухоли, и самостоятельно, без операции.

При медикаментозном лечении обычно применяются цитостатические препараты, целью которых является уничтожение раковых клеток. Продолжительность курса лечения локализованной формы рака, при котором химиотерапия используется в комбинации с хирургическим вмешательством и курсом лучевой терапии, отличается от продолжительности курса лечения метастатического рака. То есть в первом случае длительность составляет обычно 4-6 месяцев, а во втором – в зависимости от степени метастазирования и как пациент отвечает на лечение.

- Какие новые методы, технологии в борьбе с раком можно действительно назвать прорывными?

- Одним из передовых методов в терапии рака, которые будут применены, это в нашем новом центре лучевой и протонной терапии при Национальном научном онкологическом центре. Протонная терапия – является одним из видов лучевой терапии, при котором воздействие на опухоль осуществляется разогнанными в циклотроне протонов до облучаемого участка. Особенностью данной терапии является наличие пика Брэгга, при котором основная доза радиации приходится на опухоль, но с минимальным повреждением здоровых окружающих тканей. Особенность также в том, что в зависимости от придаваемой энергии достигается поражение опухоли на определенной глубине от 7 до 30 см.

Второй метод – адаптивная терапия. Это проведение лучевой терапии с помощью адаптивного интеллекта. Размер опухоли будет уменьшаться и машина будет замечать все. В рамках данной терапии планирование лечения высоко автоматизировано, что позволяет врачу сосредоточиться на клинических аспектах терапии пациента.

- Как врачи решают, какой метод применять в каждом конкретном случае?

- Решение о применении конкретного метода принимается на консилиуме. Там же обсуждаются наиболее благоприятные и эффективные для пациента методы лечения.

- Известно, что не всегда удается выявлять рак у пациентов на начальной стадии, так как не все обращаются вовремя. Какие сейчас появились новые подходы к лечению онкологических заболеваний на последней, четвертой стадии?

- Для начала хотелось бы объяснить, что злокачественные опухоли возникают в результате злокачественной трансформации нормальных клеток, которые начинают бесконтрольно размножаться. Злокачественная трансформация вызывается одной или несколькими мутациями, заставляющими клетки неограниченно делиться. Если иммунная система организма не распознает вовремя такую трансформацию, опухоль начинает разрастаться и со временем метастазирует.

Метастазы могут образовываться во всех без исключения органах и тканях. Наиболее часто метастазы образуются в костях, печени, мозге и легких. Неконтролируемое деление клеток может также привести к доброкачественной опухоли. Они отличаются тем, что не образуют метастазов, не вторгаются в другие ткани и потому редко опасны для жизни. Однако доброкачественные опухоли часто превращаются в злокачественные.

При подозрении на рак в качестве диагностики применяются КТ (например, для определения патологий в легких – прим.) или ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография – прим.), где применение радиофармпрепаратов обусловлено повышенным кровоснабжением растущей опухоли, тем самым позволяя определить локализации на снимках.

Окончательный диагноз злокачественной опухоли ставится после гистологического исследования образца ткани патоморфологом. После диагностики назначается оперативное лечение, химиотерапия или лучевая терапия. Так вот четвертая стадия рака означает, что онкологическое заболевание прогрессирует, и опухоль дала метастазы. То есть появились вторичные очаги в отдаленных органах (кости, легкие, печень, головной мозг и др – прим.).

Инновации и методики в онкологии не стоят на месте. Сейчас в арсенале специалистов есть большое количество новых возможностей для лечения рака на поздней стадии, которых не было пять-десять лет назад. Так, например, в настоящее время появилось множество новых противоопухолевых препаратов, которые стабилизируют метастатический процесс и не дают заболеванию прогрессировать, при этом обладая незначительными побочными эффектами.

Достижения клинической онкологии сегодня позволяют онкологам активно применять таргетную и иммунотерапию при 4 стадии рака. Это позволяет существенно улучшать качество жизни пациентов, продлевая ее на максимально возможный срок.

- Не секрет, что инновации в онкологии позволяют диагностировать онкологические заболевания на самых ранних стадиях, что значительно повышает эффективность лечения больных. Есть ли сегодня научная группа или исследовательский хаб, в котором на постоянной основе ведут работы для новшеств в лечении онкозаболеваний?

- Скорее не хаб, а именно высококвалифицированные специалисты. Дело в том, что внедрение инновационных технологий накладывают необходимость в обучение и повышении квалификации онкологической службы ННОЦ. В рамках проекта запланировано обучение для лаборантов, медицинских физиков, радиационных онкологов, инженеров. Первым этапом стало обучение группы наших специалистов в Национальный онкологический центр в городе Коян Южной Кореи. В рамках данного курса обучения был получен большой опыт в использовании и обслуживании линейных и протонных ускорителей, что очень важно для нашего будущего Центра, который позиционируется как первый протонный центр в Среднем Азии.

-​​​​​​​ Есть ряд злокачественных новообразований, которые отличаются повышенной летальностью. Какие исследования или, может быть, другая работа по вашей линии проводятся, чтобы снизить эту летальность? ​​​​​​​

- Ранняя диагностика играет ключевую роль в лечении рака. Из-за отсутствия качественной диагностики и лечения на ранних стадиях заболевания в странах с низким и средним уровнем доходов показатели смертности от рака значительно выше, чем в богатых странах. Ситуация только усугубилась на фоне пандемии COVID-19, когда системы здравоохранения работали на пределе возможностей и все ресурсы были направлены на борьбу с коронавирусом.

По данным ВОЗ, в 2020 году в 40 % стран лечение онкологических заболеваний оказалось под ударом из-за пандемии. При этом люди, больные раком, подвержены повышенному риску смерти от COVID-19 и тяжелого протекания болезни. Число случаев заболевания раком, так же, как и количество смертей, вызванных онкологическими заболеваниями, продолжает расти. Прогнозы специалистов на будущее неутешительны – в ближайшие десятилетия эта тенденция сохранится. По данным ВОЗ, в 2040-м году число случаев заболевания раком будет на 47 % выше, чем в 2020 году. Самый значительный рост показателей снова придется на страны с низким и средним уровнем дохода.

- Сегодня, как известно, есть ряд методик и терапии, которые применяются при лечении онкозаболеваний (химиотерапия, лучевая и т.д). Есть ли инновации, которые позволяют применять что-то новое в таких отдельных направлениях?

- Да, иммунотерапия – это новое слово в лечении онкологических заболеваний. В ее основе лежит более детальное понимание взаимодействия организма и опухоли. В последние несколько лет в лечении онкологии происходит революция, где на помощь традиционной химиотерапии приходит более узконаправленное и эффективное лечение.

Если коротко проследить эволюцию лекарственной терапии злокачественных опухолей, то химиотерапия – это воздействие специальными цитостатическими препаратами на клетки опухоли. Эти препараты поражают в первую очередь клетки, которые быстро делятся. Отсюда прямое следствие, что поражаются не только опухолевые, но и здоровые ткани. Но химиотерапия универсальна и может быть назначена практически при любой опухоли на всех этапах лечения.

Следующим ключевым этапом было появление таргетной терапии, которая избирательно воздействует на сигнальные пути межклеточных взаимодействий. Таргетная терапия бьет в определенную мишень, но опухолевые клетки со временем приобретают возможность находить новые пути для своего развития. Возможности применения таргетной терапии ограничены наличием этих мишеней, что в большинстве случаев удается выяснить при проведении иммуногистохимического исследования.

Сравнительно недавно (первый препарат вошел в широкую клиническую практику в 2013 году - прим.) появился принципиально иной вид лечения. Дело в том, что в организме каждого человека происходит постоянная борьба иммунной системы с опухолевыми клетками, и во многом появление злокачественной опухоли связано с дефектом иммунной системы. Используя специальные механизмы внутреннего контроля, опухолевые клетки приобретают способность "ускользать" от иммунной системы. Данная терапия сегодня активно изучается и используется в лечении метастатической меланомы, немелкоклеточного рака легких, рака мочевого пузыря, колоректального рака, лимфомы Ходжкина, карциномы Меркеля, рака головы и шеи, печени и некоторых других опухолях в определенных обстоятельствах. Но, к сожалению, пока она работает лишь в ограниченном числе случаев - 10-30%. В остальных случаях или 70 % по тем или иным причинам иммунный ответ не реализуется. В настоящее время ведется множество исследований, направленных на моделирование иммунного ответа.

Одной из отличительных особенностей является то, что если на иммунотерапию возникает ответ, то он часто может быть очень длительным. На фоне иммунотерапии также возникает токсичность, в том числе и серьезная. Она имеет другой профиль, нежели чем при стандартной химиотерапии. Связаны эти побочные действия с аутоиммунными реакциями на фоне "гиперактивного" иммунитета.

- Как будут лечить рак в будущем? Возможно ли появление "таблетки" от рака?

- Проводится огромное количество исследований в этом направлении, есть также огромное количество научных публикаций, которые содержат результаты, что животное удалось излечить от рака. Вероятность того, что препарат попадет в клинику, и будут проводиться клинические испытания на людях, достаточно низкая, и вероятность того, что он станет зарегистрированным препаратом и будет эффективнее, чем существующее лечение, тоже очень низкая.

На данный момент одной из "горячих" тем является иммунотерапия, которая заключается в помощи иммунитету атаковать раковые клетки, не затрагивая здоровые. Сначала очень долго была хирургия, потом появилась радиотерапия, потом – химиотерапия. Одним из последних наиболее значимых открытий это развитие генетических препаратов и генетических терапий. Но не стоит ожидать прогресса за короткое время, это может занять не один десяток лет. Надо понимать что рак – это не одно заболевание, а очень много отличающихся заболеваний, у них есть некая общая биологическая природа, но лечатся они по-разному, с разными перспективами и результатами.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан