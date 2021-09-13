Кто может работать в Нацбанке

Постановлением правления Национального банка РК от 25 августа 2021 года внесены изменений в Правила назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Национального банка РК, сообщает zakon.kz.

В частности, уточняется, что на вакантную должность служащего Нацбанка могут претендовать не только граждане РК, но и иностранцы.

Так, лица, желающие принять участие в конкурсе, представляют на бумажном носителе или в электронно-цифровой форме в кадровую службу следующие документы:

резюме с фото (с указанием адреса фактического места жительства и телефонов, в том числе контактных, сведений об образовании, опыта работы);

заявление установленной формы;

заполненную анкету установленной формы;

копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально. При получении образования в иностранных государствах и международных или иностранных учебных заведениях (их филиалах) прилагается копия удостоверения о признании документа об образовании на территории РК;

копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, нотариально засвидетельствованную или заверенную кадровой службой по месту работы (при отсутствии информации в ЕСУТД);

копию документа, удостоверяющего личность.

При этом указывается, что занятие вакантной должности служащего Нацбанка осуществляется гражданами РК и иностранцами путем: