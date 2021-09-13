Ногайский батыр вызвал Владимира Путина на ринг

13 сентября 2021, 16:19
Фото: instagram / alba_boxing

В Кремле прошла церемония награждения российских спортсменов, отличившихся на Токийской Олимпиаде-2020, передает zakon.kz.

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев, во время награждения, лично пригласил президента России для совместных тренировок, в зал бокса.

Знаю, что вы занимаетесь спортом. Хотел бы пригласить вас на совместную тренировку к нам на одну из наших олимпийских баз. Для нас это будет стимулом, мотивацией для новых побед, – обратился Батыргазиев к Путину, сообщает "Р-Спорт".

Боксера по приезду из Токио, в родном городе начали называть Батыром (по национальности Альберт - ногаец).

Куандык Шынасилов


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