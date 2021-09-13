Живут в каменном веке - брошенный в речку самокат возмутил алматинцев

Алматинцев возмутил выброшенный в речку электросамокат, сообщает zakon.kz.
Видео с места разместили в Instagram-паблике.
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По речке Алматинка, выкинули. Ул. Джандосова. Люди еще живут каменном веке, не умеют пользоваться техникой, да просто потеряли человечность, - говорится под роликом.
В комментарии одна из пользователей написала, что "это не единственный самокат, ниже по руслу, между Абая и Толе би, тоже лежит самокат".
"Еще и хотят жить как в Европе"
"Эх жаль то, что такие индивидуумы живут или снимают жилье в Алматы"
"Далеко нам до культуры"
"Люди уже с жиру бесятся"
"Ужас", - возмущены алматинцы.
Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.
Заявление в полицию не поступало. Если будет заявление, будем заниматься. пресс-служба ДП Алматы
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