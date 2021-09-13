Живут в каменном веке - брошенный в речку самокат возмутил алматинцев

Алматинцев возмутил выброшенный в речку электросамокат, сообщает zakon.kz.

Видео с места разместили в Instagram-паблике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интернет-СМИ (@kris.p.almaty.official)

По речке Алматинка, выкинули. Ул. Джандосова. Люди еще живут каменном веке, не умеют пользоваться техникой, да просто потеряли человечность, - говорится под роликом.

В комментарии одна из пользователей написала, что "это не единственный самокат, ниже по руслу, между Абая и Толе би, тоже лежит самокат".

"Еще и хотят жить как в Европе" "Эх жаль то, что такие индивидуумы живут или снимают жилье в Алматы" "Далеко нам до культуры" "Люди уже с жиру бесятся" "Ужас", - возмущены алматинцы.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.

Заявление в полицию не поступало. Если будет заявление, будем заниматься. пресс-служба ДП Алматы