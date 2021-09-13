В Жамбылской области задержали "черных старателей"

Золотодобытчиков задержали полицейские Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, 9 сентября в 20 километрах от села Акбакай Мойынкумского района задержаны девять местных жителей, которые занимались добычей золотосодержащей руды в искусственных шахтах.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступная группа добытую руду транспортировала в цех на фазенду в районе реки Шу. В ходе обыска изъяты незаконно установленные две дробилки и два аппарата для очистки песка, предназначенные для переработки золотосодержащей руды, а также руда в объеме 10 тонн, - отметил начальник ДП области Жанат Сулейменов.

В настоящее время ведутся следственные действия. Назначен ряд необходимых экспертиз.