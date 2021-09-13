Туман и заморозки ожидаются в трех областях Казахстана

13 сентября 2021, 18:10
Фото: pixabay.com

Синоптики предоставили прогноз погоды на 14 сентября, сообщает zakon.kz.

14 сентября ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью 14 сентября на северо-востоке Карагандинской области сохраняются заморозки два градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 сентября на западе и в центре Атырауской области ожидается туман. В Атырау 14 сентября ночью и утром ожидается туман.


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