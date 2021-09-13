Преступную группу медиков задержали в Актау

13 сентября 2021, 18:23
Фото: zakon.kz

В Актау полицейские задержали 8 граждан, подозреваемых в продаже поддельных паспортов вакцинации, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, среди них были врачи и посредники.

За данный медицинский документ, который официально регистрировался в базе данных, они получали деньги в размере 30-50 тысяч тенге. Установленные лица утверждают что, выдали паспорта более 150 гражданам, - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.385 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время следственные действия продолжаются.


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