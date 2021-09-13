Намеренно травят детей - в акимате Атырауской области дали комментарий

В акимате Атырауской области ответили на сообщение об отравлении детей, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Stopfake.kz, в Казнете распространяют видеоролик, на котором некий человек распрыскивает неизвестную жидкость в здании детского сада.

Ситуацию прокомментировали в районном отделе образования.

Видео было снято в детском саду "Асем" в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области.

10 сентября около 17:00 сотрудники "Жылыой Дезсервис" проводили дезинсекцию от насекомых. В это время дети были во дворе со своими воспитателями. Ребенка, родители которого сняли видео, не было в детском саду. Мама пришла забрать одежду сына. Работники детсада пытались ей все разъяснить о дезинфекции и предупредили ее, но, несмотря на предупреждение, она все равно распространила ложную информацию об отравлении детей, - заявили в Жылыойском районном отделе образования.

Также в ведомстве сообщили, что руководство детского сада планирует подать жалобу в правоохранительные органы на родителей, которые распространяют ложную информацию об учреждении.