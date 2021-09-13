Моргенштерну запретили любые гастроли на территории Украины

Служба безопасности Украины заявляет, что проведение концертов российского певца Моргенштерна в стране запрещено, передает zakon.kz.

Как рассказали в пресс-центре СБУ, в апреле 2021 года российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) был включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: как Валеев, так и Моргенштерн.

Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы, объясняют в спецслужбе. Она подтвердила, что в "творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием.

В сентябре 2021 года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертах на территории нашего государства. Акцентируется на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины, - цитирует СБУ "Украинская правда".

К слову, Моргенштерн запланировал три концерта в Украине на ноябрь: в Киеве, Харькове и Запорожье.